Tragedia in mare | ritrovato Tony Magliozzi la comunità sotto shock

Una normale uscita di pesca si √® trasformata in tragedia al largo di Anzio. Il peschereccio ‚ÄúResurgo‚ÄĚ ospitava Tony Magliozzi, 68 anni, e suo figlio Andrea, accomunati da una vita trascorsa tra le onde. Quella che doveva essere una giornata come tante in mare si √® invece conclusa in maniera drammatica, lasciando una ferita profonda nella comunit√†. Il naufragio e il salvataggio del figlio. Secondo le prime ricostruzioni, il peschereccio si √® improvvisamente capovolto durante le operazioni di pesca. Un‚Äôonda improvvisa o forse uno sbilanciamento del carico hanno fatto perdere il controllo dell‚Äôimbarcazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Tragedia in mare: ritrovato Tony Magliozzi, la comunit√† sotto shock

