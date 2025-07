Tragedia evitata solo grazie ai piloti | un aereo in atterraggio e uno in decollo autorizzati sulla stessa pista l’incredibile errore della torre di controllo

Pochi secondi, un clamoroso errore umano e la prontezza di riflessi di un equipaggio che ha evitato una catastrofe. Si è sfiorata la tragedia all’aeroporto internazionale “Benito Juarez” di CittĂ del Messico, dove un aereo passeggeri in fase di atterraggio e un altro in fase di decollo hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare contemporaneamente la stessa pista. L’incredibile e gravissimo episodio, come riferisce la Cnn, è avvenuto all’alba del 21 luglio, intorno alle 7 del mattino locali. La torre di controllo ha autorizzato un Embraer E190 di Aeromexico Connect (volo AM1631 da Aguascalientes) a scendere sulla pista 5 destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Š Ilfattoquotidiano.it - “Tragedia evitata solo grazie ai piloti”: un aereo in atterraggio e uno in decollo autorizzati sulla stessa pista, l’incredibile errore della torre di controllo

In questa notizia si parla di: tragedia - aereo - atterraggio - decollo

Tragedia nei cieli, aereo precipita sulle montagne: “Scomparso nel nulla e tutti morti” - In certi casi, pochi secondi possono fare la differenza. È quanto accaduto ieri sera, quando un aereo utilizzato per il trasporto medico ha interrotto improvvisamente ogni comunicazione durante una tratta programmata.

Disastro aereo, tragedia enorme: “Di chi è la colpa di questa strage”, fuori tutto - Con una decisione senza precedenti, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) ha ufficialmente condannato la Federazione Russa per la violazione del diritto aereo internazionale in relazione all’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines.

Tragedia all'aeroporto di Orio al Serio, muore uomo risucchiato dal motore di un aereo in partenza - Voli sospesi all’aeroporto di Orio al Serio a causa di una tragedia verificatasi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tragedia sfiorata nei cieli russi: un aereo diretto a Malpensa ha sfiorato la collisione con un cargo cinese. Ecco le conversazioni tra i due piloti Vai su Facebook

Aereo precipitato in India dopo il decollo, le ipotesi sulla tragedia del Boeing 787: Bird strike o errore; Incidente aereo in Corea, un altro velivolo fatto rientrare: Stesso problema ad un carrello; Tragedia Air India: il video di una coppia britannica condiviso poco prima del decollo e della tragedia.

L'ultimo volo di Felix Baumgartner, la compagna pubblica il video del decollo: “Non è mai atterrato” - Mihaela Radulescu, compagna di Felix Baumgartner, ha pubblicato il video del decollo prima della tragedia. Scrive msn.com

Morto risucchiato dal motore dell’aereo a Orio al Serio, tragedia in aeroporto: voli sospesi - L'incidente sarebbe avvenuto «sulla via di rullaggio», spiega la società che gestisce lo scalo di Bergamo. Secondo msn.com