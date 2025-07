Tragedia a San Felice Circeo | Gianluca muore durante un’immersione; avviata raccolta fondi per la figlia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La comunitĂ di San Felice Circeo piange la prematura morte di Gianluca Soffiati Pivotto, un sub esperto di 46 anni, deceduto sabato scorso durante un’immersione. L’incidente ha scosso profondamente tutti coloro che conoscevano Gianluca, una persona apprezzata per la sua genuinitĂ , vitalitĂ e per la sua capacitĂ di trasmettere gioia. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari. Un’iniziativa solidale per Azzurra. In segno di solidarietĂ e affetto, gli amici di Gianluca hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per supportare la figlia Azzurra, la sua “piĂą grande amore”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a San Felice Circeo: Gianluca muore durante un’immersione; avviata raccolta fondi per la figlia

In questa notizia si parla di: felice - circeo - gianluca - durante

La viscotta di San Felice Circeo tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani - “La viscotta di San Felice Circeo diventa patrimonio non solo locale ma nazionale”: con queste parole il Comune ha annunciato l’ingresso ufficialmente tra i prodotti agroalimentari tradizionali italiani.

Tommaso scomparso a San Felice Circeo, l’appello per ritrovare il 17enne - Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo a San Felice Circeo per la scomparsa di Tommaso Pietrocarlo, ragazzo di appena 17 anni.

Tommaso Pietrocarlo scomparso a 17 anni da San Felice Circeo: “Potrebbe trovarsi a Roma” - Sono ore di apprensione per i famigliari di Tommaso Pietrocarlo, scomparso a 17 anni da San Felice Circeo.

San Felice Circeo, muore durante l’immersione: chi era Gianluca Pivotto, il sub scomparso a 46 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/21/news/roma_sub_morto_immersione_circeo_gianluca_pivotto-424744422/?rss&ref=twhl… Vai su X

San Felice Circeo, muore durante l’immersione: chi era Gianluca Pivotto, il sub scomparso a 46 anni; Malore in mare durante l'immersione: muore il sub Gianluca Pivotto; Tragedia al Circeo, si sente male durante un'immersione: muore a 46 anni il sub Gianluca Pivotto.

San Felice Circeo, muore durante l’immersione: chi era Gianluca Pivotto, il sub scomparso a 46 anni - Sembrava una giornata come tante, poi il dramma sotto costa: il corpo galleggiava immobile, ancora con la muta addosso. Come scrive roma.repubblica.it

Tragedia al Circeo, si sente male durante un’immersione: muore a 46 anni il sub Gianluca Pivotto - Viveva a Terracina, dove era molto conosciuto anche per la sua esperienza nelle immersioni. Segnala fanpage.it