Tra la Rai e il Comune di Sanremo tensione alle stelle | Bloccate trattative per organizzazione del Festival

Le trattative tra la Rai e il Comune di Sanremo per l'organizzazione del Festival sono ancora in alto mare. Tra i vertici della tv pubblica e quelli della cittadina ligure si sarebbe innescata una certa tensione, perchĂ© nessuna delle due parti è disposta a cedere alle richieste dell'altra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: comune - sanremo - tensione - trattative

Rai avverte il Comune di Sanremo: “Abbiamo gli strumenti per fare il Festival da qualsiasi altra parte” - La Rai manda un messaggio chiaro e tondo al Comune di Sanremo: per la serie, occhio a non tirare troppo la corda.

Sanremo: la Rai parteciperĂ al bando del comune - Sembra che Sanremo cambierĂ location o emittente televisiva: il comune, a sorpresa, ha dato il via ad una delibera che potrebbe danneggiare la Rai.

Perché il Festival di Sanremo ha rischiato (forse) di cambiare casa: ecco quanto il Comune guadagnerà grazie alla Rai - Con ogni probabilità il Festival di Sanremo resterà nelle mani di “mamma Rai”. Scadevano oggi, infatti, i termini per la manifestazione d’interesse per i partner della trasmissione.

Tra la Rai e il Comune di Sanremo tensione alle stelle: Bloccate trattative per organizzazione del Festival; Rai e Comune di Sanremo a un passo dallo strappo sul Festival – Il Sole 24 ORE; Sanremo, ultimatum della Rai: «Pronti a fare il Festival altrove».

Rai, s’interrompe la trattativa con il comune di Sanremo. Salgono le quotazioni del piano B - A tenere banco sono problemi sul format e sui soldi in più che la cittadina vorrebbe dagli incass ... Da editorialedomani.it

Rai-Sanremo, tensione ai massimi livelli: lo strappo definitivo è vicino? - Alta tensione tra l'Azienda Pubblica Tv e il comune di Sanremo a causa del Festival Quale sarà il destino del Festival di Sanremo? Riporta msn.com