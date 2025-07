Tour de Franceacuto di Milan a Valence

17.30 Arriva il graffio di Jonathan Milan. Dopo l'iconico e massacrante Mont Ventoux, quint'ultima frazione alla Grande Boucle senza particolari strappi (Boll√®ne-Valence di 160,4km) ma con una insidiosa pioggia a bagnare l'asfalto nel tratto conclusivo (caduta a 900 metri dal traguardo):grande sprint del ciclista friulano (seconda vittoria in questa edizione) che brucia Meeus e Lund. Solo per un soffio,riassorbita ai -5km, non va in porto la fuga di 4 uomini,tra loro un ottimo Albanese. Classifica immutata: Pogacar sempre saldo in giallo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tour de France 2025, tappa di oggi Bollène-Valence: orari, tv, percorso, favoriti. Una delle ultime occasioni per Milan - In attesa del gran finale, ultima  vera  opportunità per i velocisti al Tour de France 2025. Spazio oggi alla tappa numero diciassette: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

