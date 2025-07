Tour de France Milan campione nella tappa di Valence | trionfo azzurro

Il Tour de France ha portato a termine anche la sua 17^ tappa: ha vinto uno strepitoso Milan regalando all’Italia un nuovo successo. Il Tour de France, anche in questo 2025, sta regalando enormi emozioni. Quest’oggi a trionfare, nella 17^ tappa a Valence sotto la pioggia, è stato l’azzurro Jonathan Milan. Il ciclista ha condotto una gara pazzesca e ha vinto in volata regalando una nuova e incredibile soddisfazione alla squadra. In maglia gialla ancora Pogacar. Tour de France, Milan vince a Valence: che volata da parte dell’azzurro. La tappa a Valence del Tour de France ha regalato grandi soddisfazioni in generale all’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

