Tour de France 2025 tutte le classifiche | Jonathan Milan ipoteca la maglia verde Pogacar giallo e pois

Jonathan Milan ha vinto la diciassettesima tappa del Tour de France 2025, imponendosi in volata sull’arrivo di Valence. Il velocista friulano ha lanciato lo sprint su asfalto bagnato e ha portato a casa 50 punti che, accompagnati dagli 11 strappati al traguardo volante, gli hanno permesso di prendere il largo nella classifica a punti e di ipotecare la maglia verde. L’alfiere della Lidl-Trek ha trionfato per la seconda volta in questa edizione della Grande Boucle e può fare affidamento su un vantaggio di 72 lunghezze nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar, che sulle Alpi potrebbe avvicinarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan ipoteca la maglia verde, Pogacar giallo e pois

In questa notizia si parla di: tour - france - jonathan - milan

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Gara ciclistica Etape Parma by Tour de France: le modifiche alla viabilità - In occasione della competizione ciclistica “ETAPE PARMA BY TOUR DE FRANCE”, caratterizzata da due distinte competizioni rispettivamente di 81 km e 133 km con partenza ed arrivo al Parco Ducale, il territorio comunale di Parma subirà significative modifiche alla viabilità .

Tour de France 2025: niente doppietta per Jonathan Milan, trionfa ancora Tim Merlier La nona tappa del Tour de France 2025 si chiude con un'altra beffa per Jonathan Milan, che [.....] Vai su Facebook

Tour de France 2025, Jonathan Milan secondo con rimpianti: “È stato un errore lasciar andare così Van der Poel e Rickaert” Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la pioggia rende il finale imprevedibile! Albanese sempre tra i fuggitivi; Tour de France LIVE! Tappa 17, ultima occasione per i velocisti? Jonathan Milan cerca il bis e sfida Merlier. La diretta scritta; Tour, bis Milan vince sotto la pioggia a Valence!.

Tour de France - Jonathan Milan torna a ruggire! Bis in volata a Valence, tre italiani nei sei. Merlier non fa la volata, Pogacar maglia gialla - Nella 17esima tappa, dopo una lunga rincorsa ai fuggitivi, si arriva all'attesa volata di Valence e Jonathan Milan vince di prepotenza. Scrive eurosport.it

Tour de France, 17ª tappa da Bollène a Valence: Jonathan Milan vince in volata - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Segnala corriere.it