Valence (Francia), 23 luglio 2025 - La tappa 17 propone ai velocisti una delle ultime chance per imporsi al Tour de France 2025. La spunta Jonathan Milan, che batte Jordi Meeus dopo che il principale rivale, Tim Merlier, era rimasto coinvolto in una caduta: per il friulano, che aveva aperto la giornata soffrendo tremendamente in salita, è quasi un'ipoteca alla maglia verde, nonchĂ© il bis in questa Grande Boucle. Si torna a salire nella tappa 18, la Vif-Courchevel Col de la Loze: 171,5 km nel cuore delle Alpi con ben 3 GPM di Hors Categorie, tra i quali l'attesissimo epilogo sul Col de la Loze, per un dislivello di 5450 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, tappa 17: bis di Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

