Tour de France 2025 Milan vince la 17esima tappa

Un grande Jonathan Milan ha vinto in volata la 17a tappa del Tour de France, la Bollène-Valence di 160.4 km. Per lo sprinter della Lidl Trek è il secondo successo personale in questa edizione del Tour. Con uno spunto irresistibile sull’asfalto bagnato dalla pioggia, Milan ha preceduto sul traguardo il belga Meeus della Red Bull Bora Hansgrohe e il norvegese Lund Andresen della Picnic. Da segnalare a 1km dalla fine una rovinosa caduta di gruppo, per fortuna senza conseguenza, ma nella quale è rimasto coinvolto senza cadere uno degli sprinter piĂą attesi il belga Tim Merlier della Soudal Quick Step. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025, Milan vince la 17esima tappa

