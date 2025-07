Toti lascia la politica Ma per Pier Silvio Berlusconi potrei tornare

"Con la politica chiudo, ho deciso di voltare pagina", dice Giovanni Toti che oggi si dimetterà da presidente di Noi moderati, la forza politica guidata da Maurizio Lupi che oggi riunisce il Consiglio nazionale. "È un ruolo che non ho mai esercitato. È giusto che lo lasci a chi ha voglia, tempo e passione. Io consiglio di affidarlo a Ilaria Cavo, donna capace ed esperta, con la mia stessa visione politica", dice 'ex presidente della Liguria parlando al Corriere. L'addio alla politica di Toti tuttavia potrebbe non essere definitivo. E se Pier Silvio Berlusconi scendesse in campo, l'ex governatore sarebbe disposto a ripensarci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Toti lascia la politica. "Ma per Pier Silvio Berlusconi potrei tornare"

