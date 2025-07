Toti dice addio alla politica Poi apre a Pier Silvio Berlusconi | Sarei disposto

L'ex presidente della Liguria, Giovanni Toti, è deciso e risoluto: oggi si riunirà il Consiglio nazionale di Noi Moderati e lui rassegnerà le dimissioni da presidente. "È un ruolo che non ho mai esercitato. È giusto che lo lasci a chi ha voglia, tempo e passione", dice in un'intervista al Corriere della Sera, suggerendo per il dopo il nome di Ilaria Cavo, una donna "capace ed esperta". La decisione di lasciare la politica arriva a distanza di un anno dall'inchiesta che lo ha costretto ad abbandonare la guida della Liguria ed è frutto di un nuovo progetto. "Diciamo che anziché fare politica in prima persona, farò il telecronista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Toti dice addio alla politica. Poi apre a Pier Silvio Berlusconi: "Sarei disposto"

Toti: “Occhiuto fa bene ad andare avanti. E’ vittima di leggi scritte da una politica giustizialista” - “Fa bene ad andare avanti, Roberto Occhiuto è un amministratore capace e onesto”. Giovanni Toti non ha dubbi sul presidente della Calabria, che mercoledì ha annunciato di essere indagato per.

Toti, l’addio alla politica: “Ma se Pier Silvio chiama…” - L'ex governatore ligure al Corsera: "Fatti tanti errori ma patteggiamento non è ammissione di colpa" The post Toti, l’addio alla politica: “Ma se Pier Silvio chiama…” appeared first on L'Identità.

L’ultimo addio di Toti alla politica, lascia anche l’incarico in Noi Moderati: “Mi tolgo la maglia” Vai su X

