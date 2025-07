Torre di controllo autorizza due aerei al decollo e atterraggio sulla stessa pista | piloti evitano la strage

All’aeroporto di CittĂ del Messico all'alba del 21 luglio la torre di controllo avrebbe autorizzato nello stesso momento due voli, uno in atterraggio e l’altro in fase di decollo, sulla stessa pista. I piloti dell'aereo ancora a terra si sono accorti in tempo e hanno evitato l'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi o che cosa ha causato il disastro aereo del 12 giugno scorso ad Ahmedabad in India, dove il volo 171 di Air India si è schiantato su uno studentato subito dopo il decollo, provocando 260 morti? Proviamo a fare un po' di ordine su quello che sappiamo. Inn Vai su Facebook

Città del Messico, due aerei sfiorano la collisione: l’«errore» nella torre di controllo e i piloti Usa che hanno evitato la strage - Il controllore di volo ha assegnato a due velivoli, uno in atterraggio e l’altro in decollo, la stessa pista nello stesso istante. Da msn.com

Decolli e partenze, le regole della torre di controllo - " La distanza minima che devono tenere i velivoli in avvicinamento è di tre miglia (circa 5,5 chilometri). tomshw.it scrive