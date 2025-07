Montemurlo (Prato), 23 luglio 2025 – Una doppietta di Elia Ruscillo e Alessandro Ferroni ha permesso al Rione Bagnolo di battere per 2-0 il Rione Fornacelle, conquistando la coppa a tredici anni di distanza dall'ultima volta. E' il verdetto della finalissima dei Torneo dei Rioni di Montemurlo, andata in scena ieri sera al Nelli di Oste. Oltre mille spettatori hanno seguito l'ultimo atto del torneo e nelle scorse giornate si è visto in tribuna anche Christian Kouamè, l'attaccante della Fiorentina che a Montemurlo è di casa. Ad esultare, alla fine, sono quindi i calciatori dilettanti del Bagnolo, centrando il sesto successo della squadra nella competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torneo dei Rioni, il Bagnolo solleva il trofeo per la sesta volta