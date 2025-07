Thuram Inter la permanenza non è ancora scontata | la Premier League osserva cosa può succedere

Thuram Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante francese in nerazzurro dopo i diversi interessi di mercato. Tutti i dettagli. In casa Inter si respira una calma apparente attorno a Marcus Thuram, l’attaccante francese arrivato a parametro zero nell’estate del 2023 e reduce da una stagione dai due volti. Secondo quanto riportato da TMW, la situazione contrattuale dell’ex Borussia Monchengladbach è cambiata: la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel suo contratto è scaduta, il che rende l’eventuale trattativa per la sua cessione totalmente in mano al club nerazzurro. Ma il clima attorno al giocatore è tutt’altro che tranquillo. 🔗 Leggi su Internews24.com

