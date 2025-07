The Who a Milano l' omaggio a Ozzy Osbourne

L’ omaggio a Ozzy Osbourne di The Who nel loro concerto di Milano di martedì 22 luglio. Sugli schermi del Parco della Musica è apparso il volto della leggenda dell’heavy metal, morto all’età di 76 anni, e poco dopo è entrata la band inglese cantando ‘ I Can’t Explain ‘, brano che è stato dedicato al frontman dei Black Sabbath. “ Per Ozzy, Dio lo benedica “, ha detto il leader e chitarrista Pete Townshend. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - The Who a Milano, l'omaggio a Ozzy Osbourne

In questa notizia si parla di: ozzy - milano - omaggio - osbourne

“Ciao Ozzy”, a Milano l’omaggio degli Who - (Adnkronos) – Gli Who omaggiano Ozzy Osbourne in occasione della data milanese del loro tour 'The Song Is Over'.

The Who a Milano, ultima canzone per il rock e Ozzy Osburne - La notizia è arrivata da poco più di un’ora quando sugli schermi del palco di The Who al Parco della Musica di Milano appare il volto di Ozzy Osbourne con delle ali da pipistrello.

A Birmingham i fan hanno reso omaggio a Ozzy Osbourne, mancato all'età di 76 anni Vai su Facebook

The Who a Milano, l'omaggio a Ozzy Osbourne; L'omaggio di The Who a Milano per Ozzy Osbourne con 'I Can't Explain': la dedica alla leggenda del metal; The Who a Milano, l'omaggio a Ozzy Osbourne.

L'omaggio di The Who a Milano per Ozzy Osbourne con 'I Can't Explain': la dedica alla leggenda del metal - Sugli schermi del Parco della Musica è apparso il volto della leggenda dell'heavy metal, morto all'e ... msn.com scrive

L'omaggio dei fan a Ozzy Osbourne, icona indomita del Rock - Da Birmingham a Hollywood, davanti alla sua stella sulla Walk of Fame, è iniziato il pellegrinaggio dei ... Come scrive libero.it