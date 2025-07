The Undertaker torna sul ring WWE a 60 anni e schianta l'avversario | Sei un morto che cammina

Il "becchino" ha fatto la sua apparizione per dare una bella lezione a Trick Williams che domenica scorsa si è confermato campione mondiale TNA ma ha detto qualche parola di troppo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: undertaker - torna - ring - anni

27 anni fa The Undertaker e Mankind si affrontarono in uno storico Hell in a Cell Match, nel PPV King Of The Ring 1998. #TSOW // #WWE Vai su X

Se hai PS Plus Premium cimentati nella versione di prova di WWE 2K25. Sali sul ring e prova subito il brivido di vestire i panni del tuo wrestler preferito! https://play.st/4lmz7TY Vai su Facebook

The Undertaker torna sul ring WWE a 60 anni e schianta l'avversario: Sei un morto che cammina; WWE in delirio: Goldberg sorprende tutti e torna sul ring!; WrestleMania 40 da record con il ritorno sul ring di The Rock.

The Undertaker si ritira dal wrestling dopo una carriera di 30 anni - The Undertaker dice stop al ring e lascia ufficialmente la WWE (World Wrestling Entertainment) dopo una carriera ricca di soddisfazioni, in cui con il suo personaggio ha lasciato un segno indelebile. Segnala fanpage.it

Wrestling, The Undertaker si ritira a 55 anni: 'Il momento mi sembra ... - Dopo trent'anni di carriera, The Undertaker, il wrestler più longevo della Wwe, abbandona il ring: 'Non ho più niente da conquistare' ... it.blastingnews.com scrive