Terribile incidente frontale tra due auto a Modena | muore una donna di 32 anni

Modena, 23 luglio 2025 – Terribile schianto frontale poco prima delle 17 sulla via Emilia Ovest, località Cittanova. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarla, una delle persone coinvolte, una donna di 32 anni è deceduta durante il trasporto in ospedale. La giovane viaggiava a bordo di un'auto condotta da un 35enne, uscito quasi illeso dallo schianto. In base a quanto accertato il conducente, alla guida di una Volkswagen t-roc, mentre viaggiava in direzione Reggio Emilia si è schiantato frontalmente contro un'Audi condotta da un ragazzo di 30 anni, che percorreva la strada in direzione opposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni

