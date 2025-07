Terremoto urbanistica a Milano è il giorno degli interrogatori | i 6 indagati pronti a parlare Il gip decide sugli arresti

Milano, 23 luglio 2025 – È il giorno degli interrogatori preventivi. A una settimana di distanza dal terremoto che ha scosso Milano su un presunto “sistema urbanistico edilizio deviato” – come lo definiscono i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano – i sei indagati che rischiano gli arresti si difenderanno, depositando memorie o rispondendo alle domande, davanti al gip Mattia Fiorentini. Intanto, il sindaco Beppe Sala prende tempo per la scelta de l nuovo assessore all'urbanistica, dopo le dimissioni di Tancredi: per ora le deleghe vanno alla vicesindaca Anna Scavuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Terremoto urbanistica a Milano, è il giorno degli interrogatori: i 6 indagati pronti a parlare. Il gip decide sugli arresti

In questa notizia si parla di: milano - terremoto - giorno - interrogatori

Terremoto urbanistica a Milano, i 6 indagati pronti a parlare. Mercoledì gli interrogatori dei pm, setacciati i verbali dei progetti - Milano, 22 luglio 2025 – A  una settimana di distanza dal terremoto che ha acceso il faro su un presunto “sistema urbanistico edilizio deviato” – come lo definiscono i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, nell’inchiesta coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano – spunta una memoria integrativa depositata al gip Mattia Fiorentini assieme alla richiesta di custodia cautelare a carico di sei persone, tra cui il dimissionario assessore Giancarlo Tancredi e il numero uno della disciolta commissione per il Paesaggio, Giuseppe Marinoni.

Terremoto edilizia a Milano, la rete del costruttore: “Voleva sponde in Comune. E offriva consulenze” - Milano – Gli «interessi personali di guadagno» di Giuseppe Marinoni, 64enne ex presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, secondo i pm «si incrociano con quelli di Catella in una spirale corruttiva in un contesto ambientale che le alimenta di continuo».

Terremoto al Comune di Milano. Chiesto l'arresto del re del mattone Catella e l'assessore Tancredi - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei principali gruppi leader del settore immobiliare.

Urbanistica a Milano, la diretta degli interrogatori dei 6 indagati; Inchiesta Cantieropoli, oggi gli interrogatori preventivi: chi verrà ascoltato (e perché); Inchiesta Milano, oggi gli interrogatori: in sei a rischio arresto. Sala: «Le mie dimissioni non convenivano a.

Inchiesta urbanistica Milano, è il giorno degli interrogatori. Il gip decide sugli arresti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta urbanistica Milano, è il giorno degli interrogatori. Da tg24.sky.it

Inchiesta Milano, da Tancredi a Catella: oggi gli interrogatori dei sei indagati - Interrogatori preventivi, oggi, nell'inchiesta sull'urbanistica che sta segnando un terremoto politico e giudiziario a Milano ... Lo riporta msn.com