Terremoto scossa fortissima di magnitudo 6.2

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’ Indonesia alle 4.50 ora locale di giovedì 24 luglio (le 22.50 italiane del 23 luglio), svegliando la popolazione della penisola di Minahasa, nel nord dell’isola di Sulawesi. Il sisma è stato registrato con una magnitudo 6.2 e con epicentro in mare, a ridosso della costa orientale, a una profonditĂ di 149 chilometri. Secondo i primi rilievi delle autoritĂ sismologiche locali, la profonditĂ e la distanza dalla costa hanno contenuto l’effetto della scossa, che è stata comunque avvertita distintamente in diverse aree del Sulawesi settentrionale. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose, nĂ© è stato diramato un allarme tsunami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

