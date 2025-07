Tennis | Norrie sconfigge Musetti al Dc Open Sinner riconferma Ferrara come preparatore atletico

Il britannico Cameron Norrie ha rimontato sconfiggendo martedì il numero sette del mondo Lorenzo Musetti per 3-6, 6-2, 6-3, raggiungendo il terzo turno all'ATP e WTA DC Open. Norrie, alla ricerca del suo sesto titolo ATP, ha conquistato la sua prima vittoria su un top 10 in due anni e mezzo, eliminando la seconda testa di serie al primo turno di preparazione sul cemento per gli US Open.

Esce subito Musetti Dopo un buon primo set, il tennista di Carrara si fa rimontare dal britannico Norrie e saluta il torneo americano #Tennis #Musetti Vai su X

Norrie elimina Musetti in rimonta L’azzurro, appena rientrato dopo l’infortunio, cede per 3-6, 6-2, 6-3 all’esordio a Washington DC. Vai su Facebook

