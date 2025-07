Tennis altra brutta notizia per Matteo Berrettini | annunciato il ritiro dall’ATP di Toronto

Matteo Berrettini, altra brutta notizia per l’ex Top 10: il tennista italiano è costretto a dare forfait a Toronto Il rientro di Matteo Berrettini sui campi da tennis da protagonista sembra un lontano miraggio. Il tennista italiano fatica a ritrovare la condizione che l’ha visto incasellarsi nello scacchiere dei primi 10 al mondo. Si tratta del terzo forfait consecutivo per lui. Domenica, quindi, non si leggerà il suo nome tra quelli degli italiani. Prosegue, in poche parole, il suo momento difficile. Matteo Berrettini, altro calvario: l’italiano dà forfait all’ATP di Toronto. Come affermato da ‘Sky Sport’, Matteo Berrettini non giocherà l’ATP di Toronto. 🔗 Leggi su Sportface.it

Matteo Berrettini: “L’addome è come la kriptonite, ma sto bene. Fognini portabandiera per anni” - Matteo Berrettini tornerà a giocare agli Internazionali d’Italia dopo quattro anni di assenza. Il tennista italiano ha fugato gli ultimi dubbi dopo l’allenamento odierno e sarà della partita nel torneo che va in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

ATP Roma 2025, Matteo Berrettini: “Spero di non aver fatto danni troppo gravi” - Matteo Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, quando si trovava sotto di un set e di un break contro il norvegese Casper Ruud.

Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma: costretto al ritiro contro Ruud - Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico.

Matteo Berrettini salta Gstaad e Kitzbühel. Dopo la sconfitta al primo turno di Wimbledon, arriva un altro stop per il tennista romano. Non giocherà l’ATP 250 di Gstaad, al via domani, e rinuncia anche al torneo della settimana successiva: quello di Kitzbühel Vai su Facebook

