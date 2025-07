Temptation Island scoppia il delirio | Marco fugge dal villaggio Scintille al falò

La puntata di mercoled√¨ 23 luglio di¬† Temptation Island ¬†si apre con la coppia formata da¬† Denise Rossi ¬†e¬† Marco Raffaelli, che sono insieme da ben quattro anni. Ma un imprevisto all‚Äôinterno del villaggio cambia tutto: Denise si avvicina sempre pi√Ļ al single¬† Flavio Ubirti, scatenando la reazione del suo fidanzato. Marco, preso dalla gelosia, decide di fuggire per raggiungerla, ma la produzione lo blocca e lui, esasperato, richiede un¬† fal√≤ di confronto immediato.¬† ‚ÄúNon ha capito che √® impegnata, deficiente‚ÄĚ, esclama Marco, esasperato dalla situazione. La fuga di Marco e il suo scontro con Flavio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Temptation Island, scoppia il delirio: Marco fugge dal villaggio. Scintille al fal√≤

Marco ha avuto una reazione molto decisa dopo aver visto gli ultimi video di Denise... ma la sua corsa verso il villaggio delle fidanzate non ha avuto successo. #TemptationIsland

"Io adesso voglio il falò con lei e Flavio". Marco lancia un tavolo del villaggio e chiede immediatamente un falò

