Temptation Island Denise e Marco dopo il falò | È accaduto altro

Il pubblico si sta chiedendo cos’è successo tra Denise e Marco dopo il falò di confronto di Temptation Island. Questo perché c’è chi pensa che lui alla fine, dopo averle detto addio, potrebbe aver fatto un passo indietro. In effetti, ha tentennato quando più di una volta gli è stato chiesto da Filippo Bisciglia di decidere cosa fare. Dopo le varie puntate, che mostrano i percorsi e i finali di tutte le coppie, come sempre andrà in onda lo speciale di ‘un mese dopo’ il falò di confronto. Dunque, il pubblico di Canale 5 avrà modo di scoprire cos’è accaduto alle varie coppie dopo l’epilogo del loro percorso. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Temptation Island, Denise e Marco dopo il falò: “È accaduto altro”

In questa notizia si parla di: falò - temptation - island - denise

Incontro Trump - Zelensky in Vaticano, i MEME: dalla scelta di Uomini e Donne al falò di confronto di Temptation Island alla performance di Marina Abramovi? - GALLERY - La foto di Trump e Zelensky seduti uno davanti all'altro a San Pietro prima dei funerali di Papa Francesco sono state trasformate in vignette ironiche La foto dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, seduti faccia a faccia nella ba

Temptation Island, Sonia?Alessio al falò: La super Vippona picchia duro! - Un post al vetriolo di Stefania Orlando punge Alessio dopo il falò con Sonia a Temptation Island. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island 2025: Alessio respinto al falò da Sonia, tensione alle stelle - Nella seconda puntata di Temptation Island, Alessio chiede un chiarimento ma Sonia rifiuta. Analisi e anticipazioni sul prossimo episodio.

A #TemptationIsland, Marco fugge dal villaggio per andare da Denise ma viene bloccato: cosa è successo al falò di confronto Vai su X

Marco sembra sempre più deciso a richiedere il falò di confronto anticipato con Denise, ma riceve un’altra chiamata nel capanno! #TemptationIsland Vai su Facebook

Denise e Marco: prima del falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip |; Temptation Island, il falò di Denise e Marco finisce male. Lui (per tre volte) dice no: Sono deluso, innamorato ma l'amore non basta; A Temptation, Marco fugge dal villaggio per andare da Denise ma viene bloccato: cosa è successo al falò di confronto.