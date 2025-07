Temptation Island Alessio e Sonia stanno di nuovo insieme? Ecco cosa dice il diretto interessato

Dopo le segnalazioni su un ritorno di fiamma e una presunta convivenza, le parole di Alessio in spiaggia sembrano confermare il ritorno di fiamma tra i due protagonisti del docu-reality. Dopo aver catalizzato l'attenzione nei primi appuntamenti di Temptation Island 2024, Alessio Loparco e Sonia Mattalia - i due avvocati siciliani - potrebbero essere tornati insieme. La loro storia, segnata da incomprensioni, gelosie e un confronto acceso durante il fal√≤ di gioved√¨ 17 luglio, sembrava destinata a concludersi con la decisione di Alessio di lasciare il villaggio da single. Eppure, nelle ultime ore, diversi indizi fanno pensare a una possibile riappacificazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Temptation Island, Alessio e Sonia stanno di nuovo insieme? Ecco cosa dice il diretto interessato

Hvað gerist á milli Alessio og Soniu M. eftir Temptation Island? - in Temptation Island potrebbe non essere finito come pensavamo. Riporta notizie.it