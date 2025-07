Temptation Island 2025 Sarah | Valerio si è svegliato e poi ha una crisi | Video Witty Tv

A Temptation Island 2025 Sarah nel capanno vede finalmente il fidanzato Valerio alle prese con una single. Scatta la gelosia? Temptation Island 2025, il crollo di Sarah al falò. “ Valerio si è svegliato ” – commenta Sarah nel capanno di Temptation Island 2025 dopo un filmato in cui ha visto il fidanzato avvicinarsi ad una single tentatrice. In particolare Sarah commenta il fidanzato che, durante una sfilata delle single, è chiamato ad esprimere il proprio voto e assegna 10 ad entrambe le sfilate della single. “ Ma che ideale di bellezza ha? Se è vero che gli piace” – commenta Sarah parlando con le altre ragazze nel villaggio delle fidanzate che la invitano a riflettere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Sarah: “Valerio si è svegliato” e poi ha una crisi | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - sarah - valerio

