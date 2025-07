Temptation Island 2025 falò di confronto tra Marco e Denise | come è finita? | Video Witty Tv

Il falò di confronto tra Marco e Denise a Temptation Island 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita. Cosa è successo? Marco e Denise si sono lasciati a Temptation Island 2025?. Marco ha chiesto un falò di confronto anticipato alla fidanzata Denise  a Temptation Island 2025. “ Ma hai capito cosa hai fatto? ” – è l’incipit con cui Marco inizia il confronto con la fidanzata precisandole – “ sei entrata dopo un paio d’ore hai cominciato a mettermi a confronto con un ragazzino di 24 anni dicendo che lui è maturo ed io no “. Denise è incredula alla reazione del fidanzato: “ non è assolutamente così ”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, falò di confronto tra Marco e Denise: come è finita? | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - marco - denise

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Comunque Marco sta reagendo come se Denise si fosse avviluppata a Flavio come una piovra quando il massimo che ha fatto è stato cantare Eros Ramazzotti e cadere dalla barchetta insieme a lui. #temptationisland Vai su X

Nella terza puntata di #TemptationIsland Marco è stato travolto da una forte tempesta emotiva a causa di nuovi video riguardanti la sua fidanzata Denise:... Vai su Facebook

Denise e Marco: prima del falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip |; Temptation Island, Marco fugge da Denise nella quarta puntata: la situazione precipita; Temptation Island, il falò di Denise e Marco finisce male. Lui (per tre volte) dice no: Sono deluso, innamorato ma l'amore non basta.

Temptation Island 2025, Marco «devo vedere Denise adesso» - In questa nuova puntata di Temptation Island in onda stasera in prima serata su Canale 5, un’altra coppia dopo quella composta da Alessio e Sonia, ... Scrive msn.com

A Temptation, Marco fugge dal villaggio per andare da Denise ma viene bloccato: cosa è successo al falò di confronto - La puntata di Temptation Island 2025 di mercoledì 23 luglio si apre con la fuga di Marco Raffaelli dal villaggio dei ragazzi ... Segnala fanpage.it