Temptation Island 2025 anticipazioni del 23 luglio | il bacio di un fidanzato e la fuga

Il 23 luglio torna in onda Temptation Island 2025 con una quarta puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e avvenimenti importanti. Il programma, dopo un inizio scoppiettante, è ormai entrato nel vivo ed è arrivato il momento di scoprire cosa accadrĂ alle coppie. L’appuntamento è per le 21:20 su Canale Cinque, con una nuova puntata anche giovedì. Questa settimana infatti il programma andrĂ in onda con ben due puntate. Il tradimento di Simone e la reazione di Sonia. Ma cosa accadrĂ nella nuova puntata di Temptation Island 2025? Secondo le indiscrezioni diffuse da Dagospia, in questo quarto appuntamento ci sarĂ un tradimento da parte di uno dei fidanzati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025 anticipazioni del 23 luglio: il bacio di un fidanzato e la fuga

In questa notizia si parla di: temptation - island - luglio - anticipazioni

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma" - Alfonso D’Apice replica a Perla Vatiero e Lino Giuliano e difende l'autenticità di Temptation Island.

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

#TemptationIsland2025, anticipazioni 23 luglio: un fidanzato scappa dal villaggio, bacio tra una single e un concorrente Vai su X

Temptation Island 13, le anticipazioni della seconda puntata: “Uno dei fidanzati perderà completamente il controllo” Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera, giovedì 10 luglio Vai su Facebook

Temptation Island, anticipazioni stasera 23 luglio: tutto quello che sappiamo; Temptation Island 2025, oggi la quarta puntata: le anticipazioni del 23 luglio; Temptation Island stasera 23 luglio: tradimenti, lacrime e scenate in una puntata ad alta tensione. Tutte le anticipazioni.

Temptation Island, anticipazioni stasera 23 luglio: tutto quello che sappiamo - In prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia tornerà a raccontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie ... Da msn.com

Temptation Island 2025, oggi la quarta puntata: le anticipazioni del 23 luglio - Che cosa succederà nella quarta puntata di Temptation Island 2025, in prima serata su Canale 5 il 23 luglio 2025? Si legge su gazzetta.it