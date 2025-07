Anticipazioni quarta puntata di mercoledì 23 luglio 2025. Prosegue con un doppio appuntamento settimanale il “ viaggio nei sentimenti “ delle sei coppie ancora in gioco nella tredicesima edizione di Temptation Island. Qui su DavideMaggio.it arriva dunque il liveblogging del mercoledì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto  tutto ciò che accade ai protagonisti del reality show. Nella scorsa puntata, Alessio Loparco è riuscito ad incontrare Sonia Mattalia e ha chiuso il rapporto con lei al termine di un acceso falò di confronto anticipato. Tra i piatti forti della serata l’evoluzione del controverso rapporto tra il personal trainer Simone e la fidanzata Sonia, che come vi abbiamo svelato sfocerà in un tradimento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Temptation Island 13, diretta quarta puntata