Temperature torride | ad Otranto uomo in auto con la figlia muore per il caldo mentre aspetta la moglie

Temperature torride – Nel Salento sesto decesso in due giorni legato all’ondata di calore: l’uomo, 35 anni, ha avuto un infarto nell’auto parcheggiata al sole. Un uomo di 35 anni è morto nelle prime ore del pomeriggio mentre si trovava in auto con la figlia di tre anni ad aspettare la moglie, uscita dal lavoro in un albergo della zona. La tragedia si è consumata a Otranto, in una giornata con temperature torride: il veicolo era parcheggiato in una zona assolata e, secondo quanto ricostruito, il caldo estremo potrebbe aver provocato un infarto. Riporta TGCom24 che quando la donna è arrivata, ha trovato il marito privo di sensi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Temperature torride: ad Otranto uomo, in auto con la figlia, muore per il caldo mentre aspetta la moglie

In questa notizia si parla di: temperature - torride - uomo - auto

Temperature torride. Agricoltura in ginocchio: “Meloni bruciati dal sole” - Grosseto, 1 luglio 2025 – Il caldo africano colpisce duro in Maremma e a pagarne le conseguenze più pesanti è ancora una volta l’agricoltura.

La pausa dal caldo è già finita, da questa data temperature torride in Italia - C’è stata una breve pausa dal caldo per l’Italia, ma le temperature torneranno a essere torride molto presto: è una vera e propria mazzata per i cittadini Il caldo in Italia ha dato una piccola pausa negli ultimi giorni con qualche temporale estivo che ha fatto alzare le temperature.

Caldo, afa e temperature torride: 37 gradi per tutta la settimana - Caldo, afa e temperature torride. Si prospetta una settimana all'insegna del caldo intenso a Parma e provincia, con la colonnina che si attesterà su massime attorno ai 37 gradi, che arriveranno addirittura a 39 nel corso della peossima settimana.

Aspetta la moglie in auto al sole e muore: 35enne stroncato da un infarto Vai su Facebook

Tragedia a Otranto: uomo muore per il caldo mentre aspetta la moglie, con lui la figlia di 3 anni; Caldo nel Salento: 35enne ha un malore in auto mentre aspetta la moglie e muore. Sei vittime in 48 ore; Tragedia a Otranto: uomo muore per il caldo mentre aspetta la moglie, con lui la figlia di 3 anni.

Tragedia a Otranto: uomo muore per il caldo mentre aspetta la moglie, con lui la figlia di 3 anni - Un uomo di 35 anni è morto nelle prime ore del pomeriggio mentre si trovava in auto con la figlia di tre anni ad aspettare la moglie, uscita dal lavoro in un albergo della zona. Scrive msn.com

Temperature torride, con 35° in auto + 25% rischio incidenti - Temperature torride, con 35° in auto + 25% rischio incidenti Fesvial, è come guidare con 0,5- Segnala ansa.it