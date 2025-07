Tbd lancia Mastro omaggio agli anni ' 50 e ai mitici occhiali di Marcello Mastroianni

TBD Eyewear lancia Mastro, un modello di occhiali da sole che celebra la tradizione cinematografica italiana e l’artigianalitĂ , valori fondamentali del brand. Ispirato agli occhiali di Marcello Mastroianni nel film 8½ di Fellini, Mastro reinterpreta con eleganza la forma squadrata e le linee decise degli anni ’50, ammorbidite da una lavorazione artigianale attorno alle lenti che crea un effetto tridimensionale. Realizzato a mano nel distretto del Cadore, cuore storico dell’occhialeria italiana, Mastro incarna la passione e la cura dei “mastri” artigiani, portando avanti una tradizione di qualitĂ e sostenibilitĂ . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tbd lancia Mastro, omaggio agli anni '50 e ai mitici occhiali di Marcello Mastroianni

