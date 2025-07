Tasse la Regione Piemonte dice sì all' aumento dell' Irpef

In arrivo buste paga più "leggere" per i piemontesi. In Piemonte è infatti in arrivo un aumento dell'Irpef regionale.La manovra della Regione sull'Irpef è stata presentata nella riunione di ieri, martedì 22 luglio, della prima Commissione dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, che ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: irpef - regione - piemonte - aumento

La Regione siciliana chiede 500 milioni di euro allo Stato per i minori ricavi dall’Irpef - È una partita che vale almeno 500 milioni, forse 700. E dall’esito della quale dipende il programma di breve-medio periodo della Regione.

Regione Piemonte, l'assessore Tronzano non esclude la stangata Irpef: aumenti di 70 euro per i redditi fino a 50mila euro - Martedì scorso, l'8 luglio, a Palazzo Lascaris, durante la seduta del Consiglio regionale, la questione Irpef era timidamente uscita in qualche intervento dell'opposizione di centrosinistra.

Irpef, stangata Regione Piemonte confermata. Cirio ora promette: "Meno tasse dal 2028" - L'aumento dell'Irpef vi sarà , la Giunta regionale del presidente Alberto Cirio non è riuscita a non aumentare la tassa sul reddito delle persone, quindi a mantenere la promessa fatta in campagna elettorale.

Aumento Irpef in Piemonte: fino a cento euro. La Regione promette: “Solo per due anni” Vai su X

La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto generale 2024 della Regione Piemonte, certificando la regolarità e la solidità dei conti pubblici. E sono positivi tutti e tre gli indicatori fondamentali di equilibrio: competenza, bilancio e risultato complessivo. «Il giudi Vai su Facebook

Tasse, la Regione Piemonte dice sì all'aumento dell'Irpef; Irpef, confermata la stangata: aumenti da 33 a 106 euro, quali sono le fasce più colpite; Aumento Irpef sul ceto medio in Piemonte, ecco chi pagherà di più.

Aumento Irpef in Piemonte: fino a cento euro. La Regione promette: “Solo per due anni” - L’aumento dell’addizionale Irpef è arrivato, varrà in media 33 euro all’anno nella fascia di reddito fra 15 e 28mila euro e 106 euro in quella successiva, da 28 a 50mila euro. Scrive torino.repubblica.it

Irpef, confermata la stangata: aumenti da 33 a 106 euro, quali sono le fasce più colpite - Dopo la riforma del Governo Meloni la Regione Piemonte conferma, ma Cirio promette: "Meno tasse dal 2028" L'aumento dell'Irpef ci sarà, la Giunta regionale del presidente Alberto Cirio non è riuscita ... Secondo torinotoday.it