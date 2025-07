Tania Bellinetti morta dopo la caduta dal balcone arrestato l’ex | Selmi Faiez era in Francia

Dove e come è avvenuto l’arresto di Selmi Faiez. Svolta nell’inchiesta per la morte di Tania Bellinetti. Il Fast Team Sirene Interpol ha arrestato alle 10:00 di mercoledì 23 luglio a Rennes, in Francia, il 38enne tunisino Selmi Faiez. Era ricercato dall’Italia dal dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia e indagato per l’ ipotetica istigazione al suicidio della 47enne precipitata da un balcone a Bologna lo scorso 8?aprile. Faccia a faccia con la giustizia: perché era latitante. Faiez risultava irreperibile da mesi nonostante una denuncia dell’ex, Tania  Bellinetti, in seguito ad una denuncia da lei presentata per maltrattamenti, seguita da una misura cautelare che non è stata eseguita perché l’uomo dalla fine dello scorso anno si era reso irreperibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tania Bellinetti morta dopo la caduta dal balcone, arrestato l’ex: Selmi Faiez era in Francia

