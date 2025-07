Tagliafico Juve, l’argentino è uno dei nomi che piace maggiormente: la sua candidatura potrebbe aumentare per un motivo. Il calciomercato Juventus entra nel vivo con particolare attenzione alle corsie esterne, un settore che rappresenta una delle prioritĂ per Igor Tudor in vista della nuova stagione. Su indicazione diretta del tecnico bianconero, la dirigenza della Juve è al lavoro per rinforzare il reparto esterni, cercando giocatori “a tutta fascia”, che possano garantire non solo velocitĂ e qualitĂ , ma anche copertura difensiva. La ricerca è indirizzata verso calciatori in grado di supportare tanto la fase offensiva quanto quella difensiva, garantendo il giusto equilibrio su entrambe le fasce del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tagliafico Juve, l’argentino è uno dei nomi che piace alla dirigenza di Madama! Il suo profilo è caldeggiato mette d’accordo anche Tudor: ecco perché!