Svolta nel giallo dell’incendio a Sesto | il corpo trovato non è del giovane inquilino ma di un 60enne

Non appartiene al giovane inquilino ventenne, come inizialmente ipotizzato, il corpo trovato senza vita in un appartamento in fiamme nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Sesto San Giovanni. La vittima sarebbe un uomo di circa 60 anni, di origine turca ma con cittadinanza italiana, residente da anni nel nostro Paese.

