Svelati i meccanismi geologici che hanno portato all’apertura del Mar Rosso

Pavia, 23 luglio 2025 - Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, getta nuova luce sulla nascita di quello che potrebbe essere il più giovane oceano del Pianeta: il Mar Rosso, oggi una delle aree geologicamente più attive del pianeta nonché un laboratorio naturale unico per comprendere come si formano gli oceani e i meccanismi che governano la deriva dei continenti. La ricerca, condotta in collaborazione con il servizio geologico saudita, ha visto la partecipazione di più istituzioni: il Consiglio nazionale delle ricerche con l’Istituto di scienze marine di Bologna (Cnr-Ismar) e l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria di Roma Montelibretti (Cnr-Igag), il dipartimento di scienze della Terra e dell’ambiente dell’Università di Pavia, dell’Università di Firenze e il dipartimento di fisica e geologia dell’Università di Perugia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

