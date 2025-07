Supplenze GPS 20225 26; ti aiutiamo a compilare la domanda Prenota la tua data + Guida in PDF

Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto. Posti limitati. Come avviene la consulenza? La consulenza si svolge online tramite¬†videochiamata su Zoom, in gruppi . L'articolo Supplenze GPS 2022526; ti aiutiamo a compilare la domanda. Prenota la tua data + Guida in PDF . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - aiutiamo - compilare - domanda

Supplenze GPS 20225/26; ti aiutiamo a compilare la domanda. Prenota la tua data + Guida in PDF - Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto.

Supplenze GPS 20225/26; ti aiutiamo a compilare la domanda. Prenota la tua data + Guida in PDF - Hai bisogno di aiuto per scegliere le scuole ai fini delle supplenze? Affidati al nostro servizio di consulenza dedicata, pensato per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione della piattaforma attraverso una sessione pratica in videochiamata con un nostro esperto.

Supplenze GPS 20225/26; ti aiutiamo a compilare la domanda. Prenota la tua data + Guida in PDF Vai su X

Il Ministero dell'Istruzione ha attivato la pagina dedicata alle supplenze per l'anno scolastico 2025/26. Si informa che, a partire dalle ore 10:00 del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025, sarà disponibile sulla piattaforma Polis la procedura online Vai su Facebook

Supplenze GPS 20225/26; ti aiutiamo a compilare la domanda. Prenota la tua data + Guida in PDF; Supplenze GaE e GPS 2025/26, domanda 150 preferenze: come ordinarle per cercare di ottenere la sede pi√Ļ gradita? RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze docenti 2025/2026: le domande per la scelta delle 150 sedi dal 17 al 30 luglio 2025.

Supplenze GaE e GPS 2025/26, domanda 150 preferenze: come ordinarle per cercare di ottenere la sede più gradita? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2025: la domanda per esprimere le max 150 preferenze (scuole, comuni, distretti, provincia) è presente su Istanze online fino al 30 luglio ore 14. Secondo orizzontescuola.it

150 preferenze supplenze 2025/26, conferma docenti sostegno: come si compila la domanda. FAQ e RISPOSTE AI QUESITI - Come presentare la domanda per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 e dare la conferma per la continuità su sostegno ... Da orizzontescuola.it