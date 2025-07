Supplenze 2025 26 domanda entro il 30 luglio ore 14.00 Come funziona la preferenza PROVINCIA quale ordine seguirà l’algoritmo

Gli aspiranti inseriti sia a pieno titolo che con riserva nelle GPS valide per l'anno scolastico 202526 possono presentare domanda per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 entro il 30 luglio ore 14.00. L'articolo Supplenze 202526, domanda entro il 30 luglio ore 14.00. Come funziona la preferenza “PROVINCIA”, quale ordine seguirĂ l’algoritmo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione [AVVISO e MODELLO] - Il Comune di Firenze acquisisce la domanda di messa a disposizione per l’anno scolastico 2024/2025 nel profilo di Funzionario Insegnante di Scuola di infanzia  (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – C.

Supplenze 2025, domanda 150 preferenze: l’algoritmo legge prima le classi di concorso o il sostegno? Conviene inserire anche “Provincia”? RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze docenti: quante saranno nell'a.s. 2025/26? Si riuscirà a dimezzare quelle al 31 agosto grazie alle immissioni in ruolo? Quali sono i consigli utili per la compilazione della domanda in scadenza il prossimo 30 luglio ore 14? Risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto della Presidenza nazionale ANIEF.

Supplenze GaE e GPS 2025/26: domanda 150 preferenze entro il 30 luglio ore 14.00. Guide sull'algoritmo, FAQ, risposte ai quesiti [LO SPECIALE]

ATTENZIONE DOCENTI! ? Da oggi, 17 luglio, e fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025, è possibile compilare su Istanze Online la domanda per la scelta delle 150 preferenze per incarichi di supplenza a.s. 2025/2026! ? Riguarda sia le supplenze ordinari

Supplenze 2025/26, domanda entro il 30 luglio ore 14.00. Come funziona la preferenza PROVINCIA, quale ordine seguirĂ l'algoritmo; Supplenze docenti 2025/26 da GPS: FAQ del Ministero [Aggiornato con OBBLIGO accettazione /rinuncia nomina per il ruolo entro 5 giorni]; Supplenze scuola: su Istanze Online attive le funzioni per 150 preferenze, assunzioni da I fascia GPS sostegno e riconferme.

Laurea ad aprile, abilitazione all’insegnamento a giugno, supplenza a settembre: è possibile. Domanda entro il 30 luglio ore 14.00 - Riceviamo la richiesta di aiuto da parte di un aspirante neo inserito nell'elenco aggiuntivo alla GPS prima fascia, alle prese per la prima volta con la domanda per le max 150 preferenze. Scrive orizzontescuola.it