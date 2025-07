Superman | James Gunn svela la sanguinosa scena che non è stata inclusa nel montaggio | Troppo cupa

Il regista ha mitigato la presenza della violenza nel film tagliando una scena che vedeva protagonista Lex Luthor ritenuta 'troppo cupa'. Nonostante le emozioni e le svolte avventurose del plot, il Superman di James Gunn è sostanzialmente un film per famiglie, come conferma il rating. Ma la presenza di una certa scena sanguinosa avrebbe turbato non poco gli animi, se il regista non avesse deciso di tagliarla. Durante una recente apparizione nel podcast Happy Sad Confused, James Gunn ha rivelato che la scena in cui Lex Luthor uccide a sangue freddo un civile di nome Malik Ali (Dinesh Thyagarajan) è stata tagliata perché ritenuta troppo cupa e violenta per un film col rating PG-13. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

