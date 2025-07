Super Subs Agyemang e Kelly inviano leonesse a un’altra finale euro

2025-07-22 23:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra ha raggiunto la finale di Euro 2025 nelle circostanze più drammatiche poiché due gol dell’ultimo gap dai sostituti Michelle Agyemang e Chloe Kelly hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sull’Italia. Le leonesse hanno raggiunto la loro terza finale di tornei consecutivi e difenderanno il loro titolo europeo domenica nonostante sembrassero tornare a casa per molto tempo a Ginevra martedì sera dopo il goal del primo tempo di Barbara Bonansea. Ma Agyemang ha sbattuto a casa l’equalizzatore al sesto minuto del tempo di arresto, prima che Kelly segnò con un minuto di tempo supplementare per giocare dopo aver inizialmente visto il suo rigore salvato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

