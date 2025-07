Stroppa | Cremonese mi aspettavo qualcosa di più Ma con questo Venezia mi evito i playoff

Il nuovo tecnico dei lagunari, specializzato in promozioni, anticipa come sar√† la lotta verso la Serie A: "Neopromosse, deluse, retrocesse e grandi allenatori, quest'anno sar√† difficile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - Stroppa: "Cremonese, mi aspettavo qualcosa di pi√Ļ... Ma con questo Venezia mi evito i playoff"

In questa notizia si parla di: stroppa - cremonese - aspettavo - venezia

Cremonese sfida Sampdoria per blindare il quarto posto: Stroppa vs Evani - Una vittoria per blindare, con certezza quasi totale, il quarto posto in vista degli imminenti playoff.

Cremonese sfida il Pisa: Vazquez torna in campo, Stroppa squalificato - Ultima gara di “regular season“ per una Cremonese (forse) già con la testa ai playoff. Questa sera i grigiorossi fanno visita al Pisa, promosso in Serie A da due settimane.

Cremonese in Serie A, Stroppa: ¬ęStavamo rischiando di compromettere una partita straordinaria; futuro? Non so ancora¬Ľ - Le parole di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A.

Stroppa: Cremonese, mi aspettavo qualcosa di pi√Ļ... Ma con questo Venezia mi evito i playoff; Serie B - Ufficiale, Giovanni Stroppa √® il nuovo allenatore del Venezia; Serie B - Ufficiale, Stroppa non rinnova con la Cremonese: il Venezia lo attende.

Stroppa: "Cremonese, mi aspettavo qualcosa di più... Ma con questo Venezia mi evito i playoff" - Il nuovo tecnico dei lagunari, specializzato in promozioni, anticipa come sarà la lotta verso la Serie A: "Neopromosse, deluse, retrocesse e grandi allenatori, quest'anno sarà difficile" ... Riporta gazzetta.it

Calcio, presentato ufficialmente Giovanni Stroppa, nuovo allenatore del Venezia FC - Ex calciatore di livello, negli ultimi cinque anni è riuscito a portare in massima serie Crotone, Monza e Cremonese ... Come scrive rainews.it