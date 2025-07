Strage di Bologna | libri film e documentari sull’attentato

Nella strage di Bologna, attentato di matrice neofascista del 2 agosto 1980, persero la vita 85 persone e più di 200 rimasero ferite. Alle ore 10.25 una bomba a tempo, contenuta in una valigia abbandonata, esplose nella sala d’aspetto della seconda classe, provocando il crollo della struttura sovrastante e di 30 metri della pensilina. La detonazione investì anche due carrozze del treno Ancona-Chiasso in sosta al primo binario e il parcheggio dei taxi antistante. La strage, l’ultima e la più grave compiuta durante gli a nni di piombo, è rimasta nell’immaginario collettivo: ecco libri, film e documentari sull’attentato o in cui esso viene citato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Strage di Bologna: libri, film e documentari sull’attentato

Sette operai morti a Suviana: Procura di Bologna indaga cinque persone per la strage alla centrale Enel - Cinque persone sono indagate per l’esplosione nella centrale Enel di Bargi, sul lago di Suviana, che il 9 aprile ha causato la morte di sette operai e il ferimento di altri sei.

Strage di Bologna, per Paolo Bellini ultimo atto in Cassazione il prossimo 30 giugno. Accusa e difesa a confronto - È stato fissato al prossimo 30 giugno il processo in Cassazione per l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e condannato all’ergastolo in primo e secondo grado.

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - ANCONA «Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

19 luglio 1992 – 19 luglio 2025. Nel 33° anniversario della Strage di Via D’Amelio, rendiamo omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, vittime del barbaro attentato mafioso. La loro testimonianza di coraggio e integrità resta una guida Vai su Facebook

L’Italicus, la strage di nessuno: un libro fa uscire dall’oblio l’attentato di estrema destra; La strage di Bologna diventa un attentato delle Brigate Rosse nel manuale per diventare giornalisti; Il ricercatore Pizzirani: «Vi svelo nuove verità sulla strage di Bologna».

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini. Il Pg: “Realizzato il diritto alla verità” - La Cassazione conferma la sentenza per l'ex terrorista di Avanguardia Nazionale per l'attentato del 2 agosto 1980 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Strage Bologna, Giorgia Meloni: «Grave dire che le radici dell ... - Strage Bologna, Giorgia Meloni: «Grave dire che le radici dell'attentato sono nella destra di governo» Un mistificazione secondo la premier che sarebbe «pericolosa, anche per l'incolumità ... Come scrive ilmessaggero.it