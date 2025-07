Con una mossa a sorpresa, la Consob ha sospeso per 30 giorni l’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. E, con una mossa altrettanto a sorpresa, Unicredit ha ritirato l’offerta per Banco Bpm. La Consob aveva congelato l’Ops di Unicredit su Bpm per 30 giorni. La Consob ha deciso per la sospensione di 30 giorni dell’ops di Unicredit su Banco Bpm perchĂ©, considerato la “sentenza del Tar e la valutazione espressa dalla Commissione Ue”, la “situazione di incertezza creatasi non consente ai destinatari, allo stato di pervenire a un fondato giudizio sull’offerta”. Unicredit ritira l’Ops: non soddisfatta la condizione del golden power. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stop della Consob e Unicredit ritira l’offerta su Bpm