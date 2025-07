Stick | la comedy sportiva con Owen Wilson rinnovata per una seconda stagione

Oggi Apple TV+ ha annunciato che Stick, l’amata comedy sul golf con Owen Wilson come protagonista e produttore esecutivo, è stata rinnovata per una seconda stagione. Creata da Jason Keller, la nuova stagione avrà ancora più cuore, offrirà tante risate e presenterà nuovi personaggi, oltre al cast di ritorno che include Wilson, Peter Dager, Marc Maron, Mariana Treviño e Lilli Kay. « Mi sono sentito onorato e ispirato dalla reazione del pubblico a “Stick” e sono entusiasta di realizzare una seconda stagione con questo cast magico, guidato dall’incomparabile Owen Wilson, e il meraviglioso team creativo di Apple TV+ », ha dichiarato il creatore Jason Keller. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

