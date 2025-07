Stellantis chiude in forte rialzo in Piazza Affari +9,14%

Chiusura brillante per Stellantis in Piazza Affari. Il titolo, frenato nelle ultime due sedute dai preliminari diffusi lunedì scorso, ha guadagnato il 9,14% a 8,6 euro. Il settore dell'auto è stato favorito dall'ottimismo per un accordo tra Ue e Usa sui dazi sulla scia di quanto sottoscritto con Tokyo. Nella notte il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato un'intesa commerciale che prevede tariffe al 15%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis chiude in forte rialzo in Piazza Affari, +9,14%

