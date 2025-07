Stefano De Martino giovedì 24 luglio a Palmanova

Nuovo importante appuntamento in arrivo per la rassegna “ Estate di Stelle ” a Palmanova. La splendida Piazza Grande della città Patrimonio Unesco si prepara a ospitare Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore televisivo amatissimo dal pubblico italiano sarà protagonista nella città stellata giovedì 24 luglio, per presentare al pubblico il suo spettacolo dal titolo “ Meglio stasera ”, nel quale mostrerà al pubblico tutte le sfumature del suo variegato talento. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit Srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova e PromoTurismoFVG, e incluso nella rassegna Estate di Stelle, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, posta in Borgo Udine, dalle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it

