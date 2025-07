Stefano De Martino è andato a letto con 400 donne negli ultimi anni | ecco chi l’ha rivelato

Fabrizio Corona torna a scuotere il mondo del gossip con una delle sue rivelazioni esplosive. Nell’ultima puntata del suo format su YouTube, l’ex re dei paparazzi ha puntato i riflettori su flirt, chat segrete e incontri bollenti che coinvolgerebbero volti notissimi dello spettacolo italiano. Tra questi, spuntano i nomi di Martina Ceretti, modella ed ex presunta amante di Raoul Bova, e di un altro protagonista amatissimo dal pubblico, Stefano De Martino, che secondo Corona sarebbe un vero latin lover con un curriculum sentimentale da record. La presunta amante di Raoul Bova è stata anche con Stefano De Martino? L’indiscrezione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Stefano De Martino è andato a letto con 400 donne negli ultimi anni»: ecco chi l’ha rivelato

In questa notizia si parla di: stefano - martino - andato - letto

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

L’estate segreta di Stefano De Martino: feste blindate e lusso sfrenato a Posillipo - Scopri i dettagli inediti sulle feste super-esclusive di Stefano De Martino nella sua villa milionaria a Napoli.

Stefano De Martino si trovava a cena in compagnia della nuova compagna e dei suoi genitori, quando nel locale è arrivata proprio lei: Belén, la donna con cui ha condiviso un matrimonio, un figlio e anni di tira e molla sotto i riflettori. Secondo quanto riportato, Vai su Facebook

Stefano De Martino ed Emma, ritorno di fiamma? La foto a cena insieme e i fan impazziscono: «Si vogliono ancor; Stefano De Martino: «A 19 anni ad Amici mi montai la testa. Amadeus? Nessuna competizione. Il mio tipo ideale non è solo Belén»; De Martino confermato ad Affari Tuoi, The Jackal arrivano in prima serata Rai. Chi condurrà Stasera tutto è po.

Antonella Fiordelisi è stata la “presunta” amante di Stefano De Martino, mentre stava con Belen - Fabrizio Corona fa una disamina spietata del programma più visto del momento, Temptation Island. msn.com scrive

Fabrizio Corona svela una nuova verità su Stefano De Martino: di cosa si tratta? - Durante l’ultima puntata del suo podcast Falsissimo Fabrizio Corona ha fatto una disanima senza usare mezzi termini nei confronti del programma più chiacchierato del momento, Temptation Island. Lo riporta msn.com