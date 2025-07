Stefania Camboni il giallo del dna | sul corpo della vittima non c' è traccia dell' indagata dell' omicidio

C'è una nuova svolta in merito all'omicidio di Stefania Camboni, la donna uccisa a Fregene con 34 coltellate nella sua villetta. Colpi inferti, in base ai primi risultati dell'autopsia, durante il sonno. O quanto meno - ma su questo punto bisogna attendere gli esiti dell'esame tossicologico -. 🔗 Leggi su Romatoday.it