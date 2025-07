Stankovic Inter è finita! Aleksandar centrocampista dei nerazzurri pronto per l’approdo in Belgio | accordo con il Brugge!

Stankovic Inter, il centrocampista classe 2005 vola in Belgio: trovato l’accordo definitivo. Ecco tutti i dettagli dell’operazione con il Club Brugge. La carriera di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, è pronta a ripartire dal Club Brugge. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le due società hanno firmato tutti i documenti relativi al trasferimento, definendo un’operazione che si chiude a titolo definitivo. Il talento serbo, figlio dell’ex bandiera nerazzurra Dejan Stankovic, si trasferisce in Belgio per una cifra complessiva di 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, è finita! Aleksandar, centrocampista dei nerazzurri, pronto per l’approdo in Belgio: accordo con il Brugge!

