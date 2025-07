Staffetta tra Dovbyk e Ferguson | chi prendere al fantacalcio?

Nonostante il mercato estivo sia ancora al centro degli interessi di tutte le squadre di Serie A, a prendere quota è anche il momento dell’asta del fantacalcio. Il campionato inizierĂ tra un mese e chi vorrĂ giocare fin da subito non attenderĂ la fine di questa finestra estiva. Adesso, però, con l’ufficialitĂ dell’arrivo di Evan Ferguson alla Roma ad aprirsi sono numerosi dubbi in merito a chi provare a prendere. La sensazione, infatti, è che non ci sia un vero e proprio titolare inamovibile per i giallorossi lì davanti, con l’ucraino e l’irlandese che potrebbero dividersi il peso dei gol. Dovbyk e Ferguson a confronto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Staffetta tra Dovbyk e Ferguson: chi prendere al fantacalcio?

In questa notizia si parla di: prendere - fantacalcio - staffetta - dovbyk

Fantacalcio, la fantascheda di Dovbyk alla Roma - NOME: Artem Dovbyk NATO A: Cerkasy (Ucraina), il 21/07/1997 RUOLO: attaccante SQUADRA: Roma La Roma mette a segno un altro colpo di mercato risolvendo. Riporta tuttomercatoweb.com

Dovbyk, il bomber della Roma che segna come Lautaro e che odia il ... - MSN - “Lo odio, molte persone mi scrivono chiedendomi di segnare perché mi hanno messo nella formazione. Secondo msn.com