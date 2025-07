Stadio Maradona il Comune non aspetta più | decisione presa

Arrivano grosse novità per quel che riguarda lo Stadio Maradona di Napoli, con il Comune che ora è spazientito e non aspetta più: la decisione Il tema dello Stadio ‘ Diego Armando Maradona ‘ è uno dei più discussi tra il Comune di Napoli e il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis. Tra le parti spesso è presente un braccio di ferro molto teso, con incontri che non hanno portato mai ad una reale conclusione capace di mettere d’accordo tutti. Il presidente del Napoli ha spesso dichiarato che, in caso di mancati lavori e accordi, il nuovo stadio dei campioni d’Italia è pronto a sorgere altrove, lasciando così Fuorigrotta dopo 66 anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stadio Maradona, il Comune non aspetta più: decisione presa

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli.

Napoli, lavori Stadio Maradona: ottomila posti aggiuntivi e nuove aree commerciali - È un «masterplan per la riqualificazione del Maradona con recupero del terzo anello» lo studio che da qualche ora è sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi e di.

Ristrutturazione stadio Maradona, incontro De Laurentiis-Manfredi: "Le parti eseguiranno ulteriori approfondimenti" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi in un noto hotel cittadino per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo.

Napoli, 10 milioni per il restyling dello stadio Maradona per gli Europei 2032 - Un piano da 10 milioni di euro per il restyling dello stadio Maradona, da inserire nel lotto degli impianti italiani per gli Europei del 2032. Si legge su msn.com